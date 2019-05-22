مصرفيون: انخفاض الدولار شجع المصريين على بيعه وشراء شهادات ادخارية

كتبت- منال المصري:

قال 3 مصرفيون لمصراوي، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة شجع العديد من المصريين على بيع ما بحوزتهم من دولارات وعملات أجنبية، والاتجاه نحو استثمار أموالهم في الشهادات الادخارية، تخوفا من حدوث مزيد من التراجع.



وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لمصراوي، إن انخفاض الدولار يشجع المصريين على البيع تحسبا لمزيد من التراجع.

وتراجع متوسط سعر الدولار في البنوك منذ بداية مايو وحتى الآن نحو 17 قرشا، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجل سعر اليوم 16.95 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بما كان عليه في الصباح، ويتراوح الانخفاض بين 4 و9 قروش.

ووصل سعر البيع في بعض البنوك إلى أقل من 17 جنيهًا، وفي أخرى عند مستوى الـ 17، وهو ما لم يحدث من أكثر من عامين.

وقال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، إن البنك رصد إقبالا من العملاء على بيع الدولار خلال الأيام الأخيرة، وشراء شهادات ادخارية للاستفادة من العائد عليها في ظل استمرار تراجع أسعار العملة الأمريكية.

وأشار إلى نمو تدفقات النقد الأجنبي بالبنك بنسبة تتجاوز 250% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتوقع جاد الله استمرار تراجع أسعار الدولار خلال العام الجاري "في ظل نمو التدفقات الدولارية، وارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بشهادة صندوق النقد الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف العالمية".

وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك العامة، إن هناك نموا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 15%، حيث لا يفضل المصريون الاحتفاظ بالعملة الأجنبية في الفترة الحالية تخوفا من حدوث المزيد من التراجع.