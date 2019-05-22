مسؤول بالمركزي: 4.5 مليار دولار تدفقات أجنبية في أول 3 أسابيع من مايو

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، عن وصول إجمالي تدفقات النقد الأجنبي في أول 3 أسابيع من الشهر الجاري إلى 4.471 مليار دولار.

وقال المصدر إن 1.2 مليار دولار من هذا المبلغ دخلت القطاع المصرفي في أول 4 أيام من الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن زيادة تدفقات الموارد الرسمية من النقد الأجنبي انعكست على أسعار الدولار أمام الجنيه بالتراجع.

وتراجع متوسط سعر الدولار في البنوك منذ بداية مايو وحتى الآن نحو 17 قرشا، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجل سعر اليوم 16.95 جنيه للشراء، و17.05 جنيه للبيع.

وساهم تراجع أسعار الدولار في اتجاه حائزي العملة الأمريكية للتخلص منها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى زيادة السيولة من النقد الأجنبي، "كل ما الدولار بينخفض المصريين بيبيعوا أكتر" بحسب المصدر.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بما كان عليه في الصباح، ويتراوح الانخفاض بين 4 و9 قروش.

ووصل سعر البيع في بعض البنوك إلى أقل من 17 جنيهًا، وفي أخرى عند مستوى الـ 17، وهو ما لم يحدث من أكثر من عامين.

وبلغت تدفقات العملات الأجنبية للجهاز المصرفي 24.7 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية يناير الماضي وحتى بداية الشهر الجاري، وهو ما انعكس على أسعار الدولار بالتراجع أمام الجنيه في الشهور الأخيرة، بحسب ما قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي في وقت سابق.

وكان مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن التدفقات من النقد الأجنبي تجاوزت 8 مليارات دولار بالبنك من أول يناير حتى نهاية أبريل الماضي.

وأكد المصدر على قوة التدفقات مقابل تراجع الطلب على الاستيراد، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على البنك تجاوزت 5.5 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام الجاري.

وأشار إلى نمو التدفقات من النقد الأجنبي من الصناديق العالمية، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.