مصادر مصرفية: زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب وراء تراجع الدولار اليوم

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم يرجع إلى وجود تدفقات كبيرة من مستثمرين أجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، وهو ما أدى إلى زيادة قيمة العملة المحلية.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بما كان عليه في الصباح، ويتراوح الانخفاض بين 4 و9 قروش،

ووصل سعر البيع في بعض البنوك إلى أقل من 17 جنيهًا، وفي أخرى عند مستوى الـ 17، وهو ما لم يحدث من أكثر من عامين.

وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن زيادة الطلب على استبدال الدولار بالجنيه المصري من المستثمرين الأجانب مقابل تراجع الطلب على الاستيراد ساهم في هبوط أسعار الدولار.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن هناك زيادة كبيرة في تدفقات المستثمرين الأجانب بسوق الإنتربنك، أدت إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة التدفقات بالنقد الأجنبي في السوق.

وبلغت تدفقات العملات الأجنبية للجهاز المصرفي 24.7 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية يناير الماضي وحتى بداية الشهر الجاري، وهو وانعكس على أسعار الدولار بالتراجع أمام الجنيه في الشهور الأخيرة، بحسب ما قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي في وقت سابق.

اقرأ أيضا:

انخفاض كبير في الدولار.. وسعر البيع أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين