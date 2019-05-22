جهاز تنمية المشروعات يطلق حملة لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه بدأ تنفيذ حملة دعائية بالتعاون مع وزارة البترول لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم الدعم المالي لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع شركتي كارجاس، وغازتك بعدد كبير من محطات الوقود بمختلف المحافظات لشرح التيسيرات التي تم توفيرها للمواطنين لتحويل سياراتهم مع توضيح المعدلات الكبيرة للتوفير المالى عند التحول إلى استخدام الغاز خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود محليا وعالميا.

وأضافت نيفين جامع أنه سيتم خلال الحملة توزيع مطويات دعائية وهدايا عينية على أصحاب السيارات الراغبين في تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكرت نيفين جامع أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذا المشروع المهم تأتي في إطار اهتمامه بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية وعلى المواطنين من خلال التوفير في فرق سعر الغاز عن البنزين، وإتاحة فرص عمل في مجال المواصلات.

وسبق لجهاز تنمية المشروعات تمويل المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمبلغ 172 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 34.4 ألف سيارة وفرت وحافظت علي عشرات الآلاف من فرص العمل، وفقا للبيان.