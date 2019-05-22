بلتون: رفع أسعار الكهرباء سيؤثر كثيرًا على حديد عز والعربية للأسمنت

كتبت- ياسمين سليم:

توقع بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء أن يكون لقرار رفع أسعار الكهرباء من بداية يوليو المقبل، تأثيرًا كبيرًا على عدة شركات صناعية وتحديدًا شركتي حديد عز والعربية للأسمنت.

وأعلنت وزارة الكهرباء أمس رفع أسعار الكهرباء بداية من يوليو المقبل للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي.

وبحسب بيانات الوزارة فإن أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، سترتفع بنسبة 10% بداية من يوليو المقبل.

ويرى بلتون أن ارتفاع الأسعار سيؤثر تأثيرًا محدودًا جدًا على هوامش أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.

وأضافت المذكرة البحثية أن متوسط ارتفاع أسعار الكهرباء والذي بلغ 15%، جاء أقل من توقعات سابقة لبلتون والتي كانت تتوقع 20% في المتوسط نسبة زيادة.

ومع هذه الزيادة المتوقعة في يوليو المقبل، أبقى بلتون على توقعاته بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس.

وقالت المذكرة البحثية "نحافظ على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو، رغم أننا نرى فرصة لخفضها بنحو 100 نقطة أساس".

وأضافت: "نتوقع أن يسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3%".