انخفاض كبير في الدولار.. وسعر البيع أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ في عدد من البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بما كان عليه في الصباح، ووصل سعر البيع في بعض البنوك إلى أقل من 17 جنيهًا، وفي أخرى عند مستوى الـ 17، وهو ما لم يحدث من أكثر من عامين.

وهبط سعر الدولار 8 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 16.88 جنيه للشراء، و16.98 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 8 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 16.89 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 7 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.89 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 7 قروش في الأهلي المصري، ومصر إلى 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الدولار 9 قروش في بنك البركة إلى 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.93 جنيه للشراء، و17.03 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.96 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17 جنيها للشراء، و17.09 جنيه للبيع.