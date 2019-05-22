"التجاري وفا بنك إيجيبت" يدرس ضخ 600 مليون جنيه لشركات تأجير تمويلي

كتبت- منال المصري:

قال عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يدرس ضخ تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه لصالح 6 شركات تأجير تمويلي، خلال العام الجاري.

وأضاف الهاشمي، في تصريحات لمصراوي، أن البنك تلقى طلبات تمويلية عديدة من شركات التأجير التمويلي، ومن المقرر التوقيع على بروتوكولات تمويلية مع هذه الشركات خلال الأيام المقبلة، مفضلا عدم ذكر أسماء الشركات لحين الانتهاء من المفاوضات.

وقال إن البنك يركز على تمويل شركات التأجير التمويلي حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتمويل هذا القطاع.

وكان الهاشمي ذكر في تصريحات سابقة لمصراوي، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك تجاوزت 2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وأن البنك يستهدف ضخ قروض جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه لتصل المحفظة إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.