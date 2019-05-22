أسعار الذهب في مصر تتراجع مع هبوط الدولار وانخفاض المعدن عالميًا

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 3 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 605 جنيهات مقابل 608 جنيهات بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 692 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4840 جنيهًا.

وأرجع نجيب تراجع الذهب في مصر، إلى هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا بالإضافة إلى تراجع الدولار مقابل الجنيه.

وانخفض الدولار أمام الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام، إذ خسر الدولار حوالي 88 قرشًا، ليصل إلى نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، بحسب متوسط أسعار العملات على موقع البنك المركزي.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، في حين أضعفت علامات التصعيد في التوترات التجارية الصينية الأمريكية شهية المخاطرة وحالت دون مزيد من الانخفاضات، بحسب وكالة رويترز.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1273.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من مايو يوم الثلاثاء عند 1268.97 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1273.60 دولار للأوقية.