الجريدة الرسمية تنشر قرار "المالية" بخصوص الضريبة على عوائد السندات

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير المالية، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذي يتعلق بضرائب الدخل على عوائد السندات وأذون الخزانة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا في طريقة احتساب ضرائب الدخل على البنوك فيما يتعلق بعوائد السندات وأذون الخزانة.