  • عاجل:بسبب الموجة الحارة.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أولى ثانوي غدًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    الجريدة الرسمية تنشر قرار "المالية" بخصوص الضريبة على عوائد السندات

    02:44 م الأربعاء 22 مايو 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرار "المالية" بخصوص الضريبة على عوائد السندات

    وزارة المالية

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير المالية، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذي يتعلق بضرائب الدخل على عوائد السندات وأذون الخزانة.

    وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا في طريقة احتساب ضرائب الدخل على البنوك فيما يتعلق بعوائد السندات وأذون الخزانة.

    وزارة المالية الجريدة الرسمية ضرائب الدخل الضرائب عوائد السندات

    الخبر التالى:

    أسعار الذهب في مصر تتراجع مع هبوط الدولار وانخفاض المعدن عالميًا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان