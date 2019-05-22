غدا.. التضامن توقع بورتوكول تعاون مع بنك ناصر لتطوير الحضانات

كتبت- ياسمين سليم:

توقع وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الخميس، بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لتمويل حضانات رعاية الأطفال، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن البروتوكول يهدف للتعاون بين الطرفين لتوفير تمويل لإنشاء حضانات جديدة وتطوير الحضانات القائمة ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة.

كما يهدف البروتوكول، لتوفير وإتاحة فرص عمل جديدة للحد من البطالة من خلال إتاحة مبلغ 50 مليون جنيه لتمويل وإنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال الأقل من أربع سنوات من خلال تقديم قروض حسنة بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة تخصم مقدما مرة واحدة بحيث تطبق هذه الحضانات مناهج تربوية حديثة وفقا لمعايير موحدة.

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