4.2 مليار جنيه أرباح مستهدفة لـ3 شركات تابعة للقابضة للتأمين العام المقبل

كتبت- منال المصري:

قالت شركة مصر القابضة للتأمين، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 3 شركات تابعة لها تستهدف تحقيق صافي أرباح بنحو 4.2 مليار جنيه خلال عام 2019-2020، مقابل صافي أرباح محققة بنحو 3.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018.

وعقدت مجموعة مصر القابضة للتأمين أمس الاثنين، الجمعيات العامة العادية للشركات الثلاث التابعة لمناقشة الميزانيات التقديرية للشركات التابعة، وهي مصر لتأمينات الممتلكات، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.

وتستهدف شركة مصر لتأمينات الممتلكات تحقيق موارد جارية خلال عام 2019-2020 بقيمة 10.7 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه محققة في عام 2017-2018، بمعدل نمو قدره 18.9%.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 10.3 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه محققة عام 2017-2018 بمعدل نمو قدره 20.8%.

ووفقا للبيان، تستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل صافي أرباح بلغ 1.9 مليار جنيه محققة عام 2017-2018.

فيما تستهدف شركة مصر لتأمينات الحياة تحقيق موارد جارية بقيمة 9.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل 7.3 مليار جنيه محققة عام 2017-2018، بمعدل نمو قدره 24.6%.

كما تستهدف الشركة تحقيق أقساط بقيمة 5.3 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه محققة عام 2017-2018، بمعدل نمو قدره 33.2%.

وتسعى الشركة لتحقيق صافي أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه العام المقبل مقابل 1.1 مليار جنيه عام 2017-2018.

فيما تستهدف شركة مصر لإدارة الأصول العقارية تحقيق موارد جارية بقيمة 501.3 مليون جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل 403 ملايين جنيه محققة عام 2017-2018.

كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات للنشاط بقيمة 463.5 مليون جنيه خلال عام 2019-2020، مقابل 366.6 مليون جنيه خلال عام 2017-2018.

وبحسب البيان، تسعى الشركة إلى تحقيق صافي أرباح بعام 2019-2020 بقيمة 170.2 مليون جنيه مقابل 127.4 مليون جنيه محققة عام 2017-2018.

وقال باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن شركته القابضة لديها استراتيجية لتنفيذ مشروع تطوير للعنصر البشري، وإعداد صف ثان وثالث مؤهل للقيادة مستقبلاً، وتطوير الهيكل المؤسسي للشركات التابعة.

وأضاف أن "مسئوليتنا تجاه الدولة المالك لرأس المال تحتم علينا أن نستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة".

وقال "نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية والاستفادة من محفظة الاستثمارات الضخمة التي تعاوننا في إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية".

وأكد الحيني أهمية تنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضاً تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة.

وبحسب البيان، تجري المجموعة دراسات على السوق الأفريقي لتحديد الاتجاه الأمثل للتواجد فيه، إما من خلال مكاتب تمثيل أو من خلال زيادة عمليات إعادة التأمين في هذا السوق، بالإضافة إلى دعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه.

كما تدرس الشركة توسيع وتنويع الأنشطة فيكون من خلال دراسة إنشاء شركات جديدة في مجالات التأمين التكافلي "حياة"، والتأمين الطبي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.