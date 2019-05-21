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    الدولار يتراجع في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي بنهاية التعاملات

    04:30 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    الدولار يتراجع في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي بنهاية التعاملات

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.96 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشين إلى 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي البركة والتعمير والإسكان عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول،عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

    الدولار اسعار الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي

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