الحيني يعلن أسماء الشركتين الفائزتين بتطوير مصر للتأمين ممتلكات

كتبت- منال المصري:

قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن شركتي كورتيكس، وسايمن كوتشر العالمية للاستشارات المالية فازتا بمناقصة مشروع التطوير المؤسسي لشركة مصر لتأمين ممتلكات.

وأضاف الحيني خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع التطوير المؤسسي يهدف إلى وضع خطة لتطوير أعمال الشركة تشمل المنتجات الجديدة، ووضع الهيكل الخارجي، والحوكمة والعملاء، وبنية تكنولوجية قوية.

وكان باسل الحيني قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن نحو 5 شركات تقدمت للمنافسة على أعمال التطوير، وأن القائمة المختصرة تشمل شركتين، سيتم اختيار إحداهما عبر فض المظاريف.