  • عاجل:ننشر تفاصيل الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    لأول مرة.. قانون البنوك الجديد يُعرّف النقود الإلكترونية والمشفرة

    01:55 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    لأول مرة.. قانون البنوك الجديد يُعرّف النقود الإلكترونية والمشفرة

    النقود الإلكترونية

    كتبت- منال المصري:

    تضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم "قانون البنوك الجديد" تعريفا واضحا لأول مرة للنقود الإلكترونية والمشفرة، بحسب نسخة من مشروع القانون حصل عليها مصراوي.

    ويعرف مشروع القانون النقود الإلكترونية على أنها قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة للمرخص له بإصدارها، وهي مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة للدفع.

    كما يعرف القانون العملات المشفرة على أنها عملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

    وحظر مشروع القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منشأة غير مرخص لها، طبقا لباب نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء من داخل أو خارج مصر.

    وكما يحظر القانون على أي منشأة غير مسجلة، طبقا لأحكام هذا الباب، أن تستخدم كلمة مشغل خدمات دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها العامة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إن كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس بين الجمهور.

    ويجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام باب نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بمشروع القانون، وتستثنى البنوك من متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا الباب.

    النقود الإلكترونية البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنوك الجديد

    الخبر التالى:

    أسعار الكهرباء و"جلوبال" تقودان البورصة لوقف النزيف والصعود 1.75%
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان