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    تعيين رئيسين جديدين لشركتي مصر لتأمينات الممتلكات وإدارة الأصول العقارية

    01:41 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    تعيين رئيسين جديدين لشركتي مصر لتأمينات الممتلكات وإدارة الأصول العقارية

    باسل الحيني

    كتبت- منال المصري:

    قال باسل الحيني رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن الجمعية العمومية لشركة مصر لتأمينات الممتلكات- التابعة للقابضة- التي عقدت أمس الاثنين، وافقت على تعيين مؤمن مختار رئيسًا لمجلس إدارة الشركة وعضوًا منتدبًا لها، خلفا لحسين عطا الله.

    وأضاف الحيني خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العمومية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وافقت أمس أيضا على تعيين عبد الناصر طه رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة الشركة.

    بينما وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر لتأمينات الحياة على التجديد لرئيس الشركة الحالي أحمد عبد العزيز.

    وذكر الحيني أنه تم خلال الجميعات العمومية للشركات التابعة الثلاث اعتماد الموازنة التقديرية لكل شركة منها عن العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلى اعتماد التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات الشركات الثلاث.

    باسل الحيني شركة مصر القابضة للتأمين الأصول العقارية

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