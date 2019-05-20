التمثيل التجاري في طوكيو يبحث إجراءات رفع الحظر عن الموالح المصرية

كتبت- دينا خالد:

قال بيان لجهاز تمثيل التجاري المصري في طوكيو اليوم الاثنين إنهم بحثوا سبل رفع الحظر المفروض على الموالح والسلع الزراعية المصرية إلى السوق اليابانية.

وقال الجهاز عبر صفحته على موقع الفيسبوك إن الجهاز اقترح إنشاء لجنة فنية على مستوى الخبراء من البلدين، لمناقشة الملحوظات الخاصة بوزارة الزراعة والمصايد والغابات اليابانية على خطة العمل المقدمة من الجانب المصرى لرفع الحظر.

وأضاف البيان، جاري بحث سبل عقد تلك اللجنة مع الجانب اليابانس خلال الفترة القادمة في ضوء بيانات المكتب التجاري حول المحاصيل الزراعية المسموح بتصديرها إلى السوق اليابانية، وأحدث الإحصاءات التجارية والبيانات السوقية وقوائم المستوردين والدراسات التسويقية.

وذكر البيان أن الاجتماع جاء بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والسفارة المصرية في طوكيو.

الجدير بالذكر أن واردات اليابان من الموالح من العالم قد بلغت 363 مليون دولار عام 2018.