بنك انجلترا يرفع توقعات النمو ويبقي سعر الفائدة دون تغيير

القاهرة- وكالات:

رفع بنك انجلترا المركزي توقعاته للنمو اليوم الخميس لكنه حذر من أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مازال يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية وأن هناك تأثيرا سلبيا فوريا طفيفا لحالة الانتظار لحين وضوح الرؤية.

وصوت صناع القرار بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75 بالمئة كما كان متوقعا في استطلاع أجرته رويترز لكنهم تمسكوا برؤيتهم بشأن الحاجة لتشديد السياسة النقدية مستقبلا وهو موقف أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي.

ورفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.5 بالمئة، من توقع كان يبلغ 1.2 بالمئة هو الأدنى في عشرة أعوام صدر في فبراير شباط، مما يرجع بدرجة كبيرة إلى تحسن التوقعات العالمية ولا يختلف كثيرا عن معدل النمو في 2018.

وقال بنك انجلترا "المسار الأساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبدو أقوى قليلا عن المتوقع من قبل لكنه أدنى بقليل من الإمكانيات".

وخفض البنك المركزي أيضا توقعاته للبطالة بشدة إلى 3.7 بالمئة في غضون عامين مقارنة مع 4.1 بالمئة في توقعات فبراير، مما يرجع إلى تفضيل الشركات للتوظيف بدلا من الاستثمار في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية.