  • عاجل:"موجة حارة تصل لـ 42".. الأرصاد تكشف طقس أول 5 أيام برمضان

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    كريم مصر توفر فرص عمل لموظفي "جلوفو" بعد وقف نشاطها في مصر

    05:22 م الخميس 02 مايو 2019
    كريم مصر توفر فرص عمل لموظفي "جلوفو" بعد وقف نشاطها في مصر

    جلوفو

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال مصدر مسؤول في شركة كريم مصر، لمصراوي، إن شركته تستهدف الاستعانة بموظفي "جلوفو" السابقين، وذلك في إطار خطتها التوسعية خلال الفترة القادمة.

    وأضاف المصدر أنه تم تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات التوظيف من الموظفين السابقين لجلوفو، ودعتهم لكتابة كلمة موظفي جلوفو في العنوان ليكون له الأولوية.

    وكانت شركة جلوفو لخدمات التوصيل عبر المحمول، أعلنت عن توقف عملياتها في مصر، يوم الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجيء.

    وكان مصدر مسؤول في جلوفو قال لمصراوي، إن عدد الموظفين في الشركة بمصر، حوالي 40 موظفا، إلى جانب حوالي 3 آلاف مندوب توصيل يعملون على منصتها الإلكترونية.

    اقرأ أيضًا:

    بعد وقف نشاطها في مصر.. 2000 مندوب توصيل من "جلوفو" ينضمون إلى "اطلب"

    "من أجل 150 مليون يورو".. مصراوي يكشف أسباب خروج "جلوفو" من مصر

    جلوفو مصر شركة كريم مصر

    الخبر التالى:

    بنك انجلترا يرفع توقعات النمو ويبقي سعر الفائدة دون تغيير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان