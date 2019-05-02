كريم مصر توفر فرص عمل لموظفي "جلوفو" بعد وقف نشاطها في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول في شركة كريم مصر، لمصراوي، إن شركته تستهدف الاستعانة بموظفي "جلوفو" السابقين، وذلك في إطار خطتها التوسعية خلال الفترة القادمة.

وأضاف المصدر أنه تم تخصيص عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات التوظيف من الموظفين السابقين لجلوفو، ودعتهم لكتابة كلمة موظفي جلوفو في العنوان ليكون له الأولوية.

وكانت شركة جلوفو لخدمات التوصيل عبر المحمول، أعلنت عن توقف عملياتها في مصر، يوم الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجيء.

وكان مصدر مسؤول في جلوفو قال لمصراوي، إن عدد الموظفين في الشركة بمصر، حوالي 40 موظفا، إلى جانب حوالي 3 آلاف مندوب توصيل يعملون على منصتها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

بعد وقف نشاطها في مصر.. 2000 مندوب توصيل من "جلوفو" ينضمون إلى "اطلب"

"من أجل 150 مليون يورو".. مصراوي يكشف أسباب خروج "جلوفو" من مصر