غرفة القاهرة توقع اتفاقا مع "الدلتا للتأمين" لإنشاء وثيقة تأمين للتجار

كتبت- منار الرخ:

وقعت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الدلتا للتأمين، بهدف إنشاء وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار من منتسبيها.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الخميس، وقع البروتوكول إبراهيم العربي، وعادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين.

وقال إبراهيم العربي إن الوثيقة تنص على دفع التاجر 60 جنيها سنويا لحماية الممتلكات المتمثلة في المتجر والبضائع والنقدية الموجودة به ضد أخطار "الحريق والصاعقة - الانفجار لمواسير المياه وطفح الخزانات - اصطدام المركبات - السطو - سقوط الطائرات - الشغب والاضطرابات - الاضطرابات الأهلية والعمالية"، وتكون تغطية الوثيقة 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.

وأضاف أن الوثيقة تتضمن أيضا دفع 60 جنيها سنويا وهو التغطية التأمينية لسلامة التاجر ضد الحوادث الشخصية، وتتضمن صرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم الناتجة عن الحوادث، وصرف نسبة من مبلغ الـ 100 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز.

كما تشمل الوثيقة صرف مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث الشخصية، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه مصاريف الجنازة الناتجة عن الحادث.

وكشف "العربي" أن التغطية التأمينية بهذه الوثيقة مستمرة على مدار 24 ساعة وبدون كشف طبي، على أن يكون سداد قيمة الوثيقة في خزينة الغرفة، وتقديم إيصال السداد لمندوب شركة التأمين الموجود بالغرفة للحصول على الوثيقة.

واعتبر"العربي" أن هذه الوثيقة أكبر وثيقة تأمين جماعية على ممتلكات وحياة التجار؛ لأنها تغطي قرابة 130 ألف تاجر، وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2019، بحسب البيان.

وأكد رئيس الغرفة أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي تم تنفيذه بالغرفة ودخل عامه السابع مع مطلع عام 2019 ولاقى نجاحًا كبيرًا بين التجار، وتسعى الغرفة إلى تطويره بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة للمجتمع التجاري.