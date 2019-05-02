البنك الأهلي يعتزم التعاقد مع "فوري" لشحن بطاقات "ميزة" المدفوعة مسبقا

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم التوقيع مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، لإتاحة خدمة شحن بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع من خلال نقاط البيع.

وبطاقة ميزة الوطنية، يتم شحنها في الوقت الحالي، عن طريق إيداع أموال في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لها، أو من خلال فروع البنوك نفسها.

وتوفر 5 بنوك كروت ميزة المدفوعة مسبقا، مجانا، بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، إلزاميا، من أول مايو الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر.

والبنوك الخمسة هي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي.

ويمكن استخدام بطاقات ميزة المدفوعة مسبقا في سداد المستحقات أو الرسوم الحكومية.

وقال فاروق لمصراوي، إن البنك الأهلي يستهدف إصدار نحو 2 مليون بطاقة ميزة خلال العام الجاري، دعم خطة الدولة في ميكنة المدفوعات.

وكان أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قال في تصريحات سابقة، إن المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات.

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