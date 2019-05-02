أمين عام أوبك: من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق

القاهرة- وكالات:

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك إنه من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق العالمية وفقا لما نقله موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية شانا يوم الخميس.

وبحسب رويترز، قال باركيندو الذي يزور طهران "لا حاجة لإعادة هذا. من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق".

وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف مشتريات الخام أو مواجهة عقوبات.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، تحت ضغط إنتاج قياسي من الخام الأمريكي مما أدى إلى تنامٍ في المخزونات، بحسب وكالة رويترز.

لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انتهاء الإعفاءات الممنوحة من العقوبات الأمريكية على إيران، وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا، واستمرار خفض معروض "أوبك"، وفقا للوكالة.

وفي الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5% عن أحدث إغلاق لها.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4% إلى 63.33 دولار للبرميل.

وقال بنك ايه.ان.زد، اليوم الخميس، إن أسعار النفط الخام شهدت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017، بحسب الوكالة.

وأضاف البنك "يأتي ذلك مع دخول المصافي الأمريكية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع".