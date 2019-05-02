البنك المركزي يوافق على تعيين أشرف الشرقاوي مجلس إدارة "SAIB"

كتب- مصطفى عيد:

قال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB"، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن البنك المركزي المصري وافق على تعيين وزير قطاع الأعمال العام الأسبق أشرف الشرقاوي عضوا بمجلس ادارة البنك، ممثلا لشركة مصر للتأمين.

وكان الشرقاوي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران، قبل تعيين وزير المايلة السابق عمرو الجارحي، رئيسا للبنك مؤخرا.