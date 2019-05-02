بعد وقف نشاطها في مصر.. 2000 مندوب توصيل من "جلوفو" ينضمون إلى "اطلب"

كتب- محمد علاء الدين:

قال وليد السعدني، المدير التنفيذي لشركة "اطلب"، العاملة في مجال طلب وتوصيل الطعام عبر المحمول، إن الشركة فتحت الباب أمام موظفي ومندوبي التوصيل بشركة "جلوفو"، للالتحاق بالشركة بعد وقف نشاط "جلوفو" في مصر بشكل مفاجئ.

وأضاف السعدني في تصريحات لمصراوي، إن حوالي ألفي مندوب توصيل بشركة جلوفو، انتقلوا بالفعل للعمل على منصة "اطلب"، وجاري استقبال عدد آخر منهم.

وكانت شركة جلوفو لخدمات التوصيل عبر المحمول، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن خروجها من السوق المصري، بشكل مفاجئ، وقبل مرور عام على بدء عملها في مصر.

وقال السعدني: "لدينا خطة توسعية خلال الفترة المقبلة ونخطط لضخ مزيد من الاستثمارات، ولذلك فتحنا الباب أمام الموظفين السابقين بشركة جلوفو للعمل معنا".

وكانت جلوفو التي دخلت السوق المصري في مايو 2018، استثمرت حوالي 5 ملايين يورو، ووصل عدد موظفيها في مصر 40 موظفًا، ونحو 3 آلاف مندوب توصيل.

و"اطلب" شركة مملوكة بالكامل لشركة "دليفري هيرو" الألمانية، التي تمتلك 16% من شركة جلوفو الإسبانية.

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