71 % زيادة في صافي أرباح جلوبال تليكوم خلال الربع الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

أظهرت نتائج أعمال شركة جلوبال تليكوم أنها حققت زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 70.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، سجلت جلوبال تليكوم صافي أرباح بقيمة 54.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 31.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 688 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 699.5 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة تراجع 1.6%.

وتمتلك شركة فیون لیمتد نحو 57.69% من أسهم جلوبال تليكوم من خلال شركات فیون لكسمبورج فاینانس ھولدنج، وفیون لكسمبورج فاینانس.

وتعتمد شركة جلوبال تليكوم في تحقيق الإيرادات على توفير خدمات الاتصالات الصوتية والانترنت الخاصة بالتليفون المحمول والثابت من خلال مجموعة من التقنیات التقلیدیة والمتطورة.

وتقوم الشركة من خلال شركاتھا التابعة بأنشطة خدمات اتصالات في كل من باكستان والجزائر وبنجلاديش، وتغطي منطقة جغرافية تحتوي على أكثر من 400 ملیون نسمة.