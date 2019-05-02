"أوراسكوم": عقد تنفيذ محطة مصرف بحر البقر يتضمن تشغيلها وصيانتها 5 سنوات

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان اليوم الخميس، إن التعاقد الذي وقعه تحالف "أوراسكوم- المقاولون العرب" أمس الأربعاء، لتنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 739 مليون دولار، يتضمن أيضا تشغيل وصيانة المحطة لمدة خمس سنوات.

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت أمس الأربعاء، أن تحالف "أوراسكوم- المقاولون العرب" وقع عقد تنفيذ المحطة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تُعد محطة المعالجة إحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن طاقة محطة المعالجة، والتي ستكون الأكبر في مصر، تبلغ 5 ملايين متر مكعب في اليوم، وستعالج المياه لأغراض الاستفادة منها في الاستصلاح والزراعة، بالإضافة إلى القيام بأعمال إنشاء محطة معالجة مياه.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون: "نحن فخورون بمشاركتنا في أكبر محطة لمعالجة المياه في مصر. هذا المشروع يعكس مكانتنا الرائدة في مجالات المياه والتشغيل والصيانة، وأيضًا في قطاع البنية التحتية ككل".

ووفقا لبيان الشركة، يعد هذا العقد هو امتداد لتوسع شركة أوراسكوم في قطاع المياه، والذي يمتد على جميع أنواع المشاريع بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والري والبنية التحتية، كما حصلت الشركة على عقود تشغيل وصيانة في معظم مشاريعها المائية لمدة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات بعد انتهاء الإنشاءت لهذه المشاريع.