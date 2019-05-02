أكثر الكلمات إنتشاراً

التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

10:41 ص الخميس 02 مايو 2019
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 14963 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.01% إلى مستوى 14920 نقطة، وسط اتجاه الأجانب نحو الشراء.

البورصة المصرية صعود البورصة

الخبر التالى:

أسعار الذهب تهبط عالميا لأقل مستوى في أسبوع
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان