البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس
10:41 ص الخميس 02 مايو 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 14963 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.01% إلى مستوى 14920 نقطة، وسط اتجاه الأجانب نحو الشراء.
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