البورصة تصعد مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 14963 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.01% إلى مستوى 14920 نقطة، وسط اتجاه الأجانب نحو الشراء.