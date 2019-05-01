حسم عضوية مجلس إدارة غرفة مطروح التجارية بالتزكية

كتبت- منار الرخ:

حسمت غرفة مطروح، تشكيل مجلس إدارتها بالتزكية عن الدورة الجديدة (2019-2023)، بعد تنازل ثلاثة أشخاص عن الترشح هم فرحات علي عياد، ومنصور جاب الله أحمد، ومحمد عبد السلام.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن بذلك التنازل فاز 7 أشخاص بعضوية مجلس الإدارة، بدون إجراء الانتخابات التي كانت مقررة منتصف الشهر المقبل، وهم مختار جبريل علي، وجمال عبد السلام محمد، وسليمان علي عبد الواحد، وأنور يونس رحيم، وربيع محمد يونس، وصلاح الدين فايز حميدة، وحسن عبد المقصود قدورة.

وحسمت الغرفتان التجاريتان أيضا في محافظتي البحيرة والأقصر، تشكيل مجلسي إدارتهما بالتزكية عن الدورة الجديدة (2019-2023)، بعد تقدم 15 مرشحا لانتخابات المجلسين 9 منهم في البحيرة، و6 في الأقصر.

وكان من المقرر أن تجري انتخابات مجالس إدارات 27 غرفة أخرى في القاهرة والمحافظات، وفقا لقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ولكن تم حسم الأمر بالتزكية في 3 غرف حتى الآن.

اقرأ أيضا:

التزكية تحسم انتخابات غرفتي الأقصر والبحيرة.. وتجارية الشرقية في الطريق