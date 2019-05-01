قريبًا.. شحن كروت ميزة من خلال ماكينات فوري

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني، إن هناك مفاوضات مع عدد من البنوك الحكومية لإتاحة خدمة شحن كروت ميزة من خلال ماكينات وفروع فوري.

وأضاف عكاشة لمصراوي، سيتم خلال شهر مايو إتاحة هذه الخدمة بعد انتهاء اتفاق الشركة مع البنوك.

وتبدأ 5 بنوك، غدًا الخميس، إصدار كارت ميزة الوطني، مجانًا، وذلك لمدة 6 أشهر بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، والذي فُعل من اليوم.

والبنوك الخمسة هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي.

والبطاقة مسبقة الدفع، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية.

ولا تستخدم بطاقة "ميزة" حتى الآن في الدفع عبر الإنترنت، لكن يمكن استخدامها في السداد والمشتريات من خلال ماكينات الدفع في المحلات والمصالح الحكومية.

ووفرت البنوك هذه البطاقات، مجانا، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المواطنين، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية.

وتتيح بطاقة ميزة نفس الخدمات المقدمة من شركتي فيزا، وماستر كارد، ولكن ميزة يتم استخدامها محليا فقط داخل مصر، فيما تتيح الشركتان الأخريان استخدام بطاقتهما داخل وخارج مصر.