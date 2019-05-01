177 مليون يورو إيرادات أورنج مصر في الربع الأول من العام

كتب- محمد علاء الدين:

حققت شركة أورنج مصر إيرادات بقيمة 177 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 166 مليون يورو لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب نتائج أعمال اورنج العالمية.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة التي حصل مصراوي، على نسخة منها تراجع عدد مستخدمي خدمة المحمول من أورنج إلى 28.9 مليون مستخدم في الربع الأول من العام الجاري مقابل 29.4 مليون مستخدم في الفترة المقارنة من 2018.

وزاد عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت لدى شركة أورنج بشكل طفيف خلال الربع الأول ليسجل 330 ألف مستخدم، مقابل 328 ألف في الفترة المقارنة من 2018.

يذكر أن عدد مشتركي المحمول في مصر تراجع خلال فبراير الماضي ليصل إلى 93.13 مليون مشترك مقابل 93.43 مليون مشترك في يناير الماضي، وفقًا لما ذكره تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبذلك يكون سوق المحمول فقد نحو 300 ألف مشترك خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بشهر يناير من نفس العام، بحسب التقرير.

وتراجع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 1.7 مليون مشترك في فبراير الماضي ليصل إلى 32.49 مليون مستخدم مقابل 34.13 مليون مستخدم في يناير الماضي، بحسب التقرير.

كما تراجع مستخدمي الإنترنت عن طريق USB، ليصل إلى 3.08 مليون مستخدم مقابل 3.15 مليون مستخدم في يناير الماضي.