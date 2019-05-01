  • عاجل:الأرصاد تكشف: صدمة الطقس في أول أيام رمضان

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة تعطل المترو الدفع الإليكتروني الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    جلوفو تودع عملاءها بعرض ترويجي لشريكتها "اطلب"

    03:19 م الأربعاء 01 مايو 2019
    جلوفو تودع عملاءها بعرض ترويجي لشريكتها "اطلب"

    جلوفو

    كتب- محمد علاء الدين:

    ودعت شركة جلوفو لخدمات التوصيل عبر المحمول، عملاءها في مصر بترشيح تطبيق "اطلب" لاستخدامه في طلب الطعام.

    وقررت جلوفو أمس الخروج من السوق المصري، بشكل مفاجئ، وقبل مرور عام على بدء عملها في مصر.

    وأرسلت جلوفو رسالة لعملائها عبر تطبيقها الإلكتروني نصها: "عميلنا العزيز، خدمات جلوفو مصر متوقفة.. بس ما تقلقش ممكن تكمل الأوردر من خلال اطلب وليك بروموكود بقيمة 100 جنيه".

    وشركة اطلب مملوكة لشركة ديليفري هيرو الألمانية التي تملك 16% من جلوفو العالمية.

    58933380_1043697039351286_4294259932066217984_n

    وكان مصدر مسؤول في شركة جلوفو، كشف لمصراوي، أن سبب تخارج الشركة المفاجئ من مصر، هو التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، بقيمة 150 مليون يورو، والذي تم الإعلان عنه أمس، عقب إعلان الشركة عن تخارجها من مصر.

    وقال المصدر إن "حصول الشركة الأم على التمويل كان مرهونًا بتخارجها من السوقين المصري والتشيلي".

    وأوضح أن "شركة ديليفري هيرو الألمانية التي تملك 16% من جلوفو العالمية، هي في نفس الوقت المالكة لشركة "اطلب" في مصر، وكذلك شركة Pedidos المنافسة لجلوفو في تشيلي".

    وأضاف أن "شركة ديليفري هيرو رفضت الموافقة على صفقة التمويل إلا بعد تخارج جلوفو من مصر وتشيلي حتى لا تنافس نفسها في السوقين المصري والتشيلي".

    وكانت جلوفو منافسًا قويا لشركة "اطلب" في مصر، خاصة أن 80% من خدماتها كانت تتعلق بطلب وتوصيل الطعام.

    واستثمرت جلوفو خلال العام الذي قضته بمصر نحو 5 ملايين يورو، بحسب مصادر داخل الشركة، ووصل عدد موظفيها في مصر 40 موظفًا، ونحو 3 آلاف مندوب توصيل.

    وبدأت الشركة عملها في مصر في مايو الماضي، وخلال العام الماضي توسعت بشكل كبير ومنذ أسابيع أطلقت حملة إعلانية كبيرة لها في القنوات الفضائية.

    شركة جلوفو تطبيق اطلب السوق المصري طلب الطعام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان