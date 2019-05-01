جلوفو تودع عملاءها بعرض ترويجي لشريكتها "اطلب"

كتب- محمد علاء الدين:

ودعت شركة جلوفو لخدمات التوصيل عبر المحمول، عملاءها في مصر بترشيح تطبيق "اطلب" لاستخدامه في طلب الطعام.

وقررت جلوفو أمس الخروج من السوق المصري، بشكل مفاجئ، وقبل مرور عام على بدء عملها في مصر.

وأرسلت جلوفو رسالة لعملائها عبر تطبيقها الإلكتروني نصها: "عميلنا العزيز، خدمات جلوفو مصر متوقفة.. بس ما تقلقش ممكن تكمل الأوردر من خلال اطلب وليك بروموكود بقيمة 100 جنيه".

وشركة اطلب مملوكة لشركة ديليفري هيرو الألمانية التي تملك 16% من جلوفو العالمية.

وكان مصدر مسؤول في شركة جلوفو، كشف لمصراوي، أن سبب تخارج الشركة المفاجئ من مصر، هو التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة من صندوق استثمار Lakestar and Drake، بقيمة 150 مليون يورو، والذي تم الإعلان عنه أمس، عقب إعلان الشركة عن تخارجها من مصر.

وقال المصدر إن "حصول الشركة الأم على التمويل كان مرهونًا بتخارجها من السوقين المصري والتشيلي".

وأوضح أن "شركة ديليفري هيرو الألمانية التي تملك 16% من جلوفو العالمية، هي في نفس الوقت المالكة لشركة "اطلب" في مصر، وكذلك شركة Pedidos المنافسة لجلوفو في تشيلي".

وأضاف أن "شركة ديليفري هيرو رفضت الموافقة على صفقة التمويل إلا بعد تخارج جلوفو من مصر وتشيلي حتى لا تنافس نفسها في السوقين المصري والتشيلي".

وكانت جلوفو منافسًا قويا لشركة "اطلب" في مصر، خاصة أن 80% من خدماتها كانت تتعلق بطلب وتوصيل الطعام.

واستثمرت جلوفو خلال العام الذي قضته بمصر نحو 5 ملايين يورو، بحسب مصادر داخل الشركة، ووصل عدد موظفيها في مصر 40 موظفًا، ونحو 3 آلاف مندوب توصيل.

وبدأت الشركة عملها في مصر في مايو الماضي، وخلال العام الماضي توسعت بشكل كبير ومنذ أسابيع أطلقت حملة إعلانية كبيرة لها في القنوات الفضائية.