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    53 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

    12:59 م الأربعاء 01 مايو 2019
    53 جنيها لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها بالأمس.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم 34 و36 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 47 و53 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها.

    واستقر كيلو الجمبري بين 250 و330 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

    وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيها.

    أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور سمك البوري

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