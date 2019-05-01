النفط يهبط بفعل تنامي المخزون الأمريكي وسط سوق عالمية متوترة

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، لكن التوتر ظل يشوب الأسواق العالمية وسط تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا وتشديد العقوبات الأمريكية على إيران واستمرار تخفيضات معروض أوبك، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.52 دولار للبرميل، منخفضة 54 سنتا بما يعادل 0.8% عن أحدث إغلاق لها.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا أو 1% إلى 63.25 دولار للبرميل.

وبحسب الوكالة، المعاملات هزيلة لأن أول مايو الجاري عطلة في أسواق عديدة.

كان معهد البترول الأمريكي قال، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت 6.8 مليون برميل إلى 466.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 ابريل الماضي.

لكن تركيز السوق يتحول صوب الأزمة في منتج النفط الرئيسي فنزويلا حيث تدور مواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو، وفقا للوكالة.

ويخشى مراقبون عديدون من أن يفضي ذلك إلى عنف متصاعد ومزيد من التعطيلات لمعروض الخام.