الهيئة الهندسية وتحالف "أوراسكوم- المقاولون" يوقعان عقد محطة بحر البقر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحالف (شركتي أوراسكوم / المقاولون العرب) عقد تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب / يوم، بقيمة 739 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

شهد توقيع العقد سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغدير حجازي مساعدة وزيرة الاستثمار.

وتُعد محطة المعالجة إحدى مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والبالغ قيمته مليار دولار، وفقا للبيان.

وأشادت سحر نصر، بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أهميته في تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة نجحت في توفير التمويل اللازمة للمشروع من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة تُعد الأكبر على مستوى العالم، يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وفقا للبيان.

كما يشمل المشروع إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي) وهو من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات.

ومن المستهدف من المشروع خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة عمل مقسمة على مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، وأعمال التشييد والبناء.

وبلغ إجمالي المشروعات التي دعمها الصندوق العربي في مصر نحو 63 مشروعا في مجالات الكهرباء، والزراعة، والتعليم، والري، والنقل، والصناعة، والتعدين، ومياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الاجتماعية بنحو 1.5 مليار دينار كويتي (ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار)، بحسب وزارة الاستثمار.

كما بلغ إجمالي المشروعات التي دعمها الصندوق الكويتي منذ نشأته في مصر حوالي 50 مشروعًا في مجالات الزراعة، والكهرباء، والنقل، والصناعة، ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3.65 مليار دولار.