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    شعبة الحلويات: 15% انخفاضا متوقعا بأسعار الكنافة والقطائف في رمضان

    05:32 م الثلاثاء 09 أبريل 2019
    شعبة الحلويات: 15% انخفاضا متوقعا بأسعار الكنافة والقطائف في رمضان

    كنافة

    كتبت- منار الرخ:

    توقع صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الحلويات السادة مثل الكنافة والقطائف والبسبوسة بنسبة 15% في شهر رمضان المقبل مقارنة بمستواها العام الماضي، والتي يزيد عليها الإقبال في الشهر الفضيل.

    وقال العبد لمصراوي، إن الحلويات التي تدخل المكسرات المستوردة في صناعتها لن تنخفض أسعارها في رمضان، متوقعا استقرار أسعارها عند نفس مستويات العام الماضي.

    وأرجع العبد التراجع المتوقع في أسعار الحلويات هذا الموسم إلى انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه في الشهور الأولى من العام الجاري.

    صلاح العبد شعبة الحلويات غرفة القاهرة التجارية أسعار الحلويات شهر رمضان الكنافة

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