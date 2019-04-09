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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:26 م الثلاثاء 09 أبريل 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي البنك العربي الأفريقي بنك كريدي أجريكول

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