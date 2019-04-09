أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.