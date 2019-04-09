سوق المحمول يفقد 7.6 مليون مشترك في عام

القاهرة- مصراوي:

تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو 7.6 مليون عميل في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة في 2017.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات بلغ عدد مشتركي المحمول بنهاية الربع الرابع في 2018 نحو 93.78 مليون مشترك، مقابل 101.37 مليون مشترك خلال نفس الربع عام 2017.

وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 7.87 مليون مشترك في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 6.60 مليون مشترك في عام 2017.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 35.06 مليون مشترك مقابل 33.79 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2017.

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت (ADSL)، 6.53 مليون مشترك في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 5.20 مليون مشترك في نفس الفترة عام 2017.