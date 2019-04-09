111 مليار جنيه إجمالي مبيعات الأجهزة الإلكترونية في مصر العام الماضي

كتب- محمد علاء الدين:

قال كريم مسرة مدير القطاع التجاري بشركة "GFK" للأبحاث، إن حجم مبيعات الأجهزة الإلكترونية في مصر العام الماضي بلغ 111 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 40% خلال العام الجاري.

وأضاف مسرة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإطلاق تخفيضات أسبوع الموبايلات لشركة جوميا، أن مبيعات الهواتف المحمولة خلال العام الماضي بلغت نحو 20 مليون هاتف، مشيرا إلى نسبة النمو المتوقع في عدد الهواتف المباعة بمصر خلال العام الجاري تصل إلى 2%.

وعن أنماط استهلاك المصريين خلال العام الماضي، ذكر مسرة أن المصريين اشتروا هواتف بتصميم "النوتش" بقيمة 6 مليارات جنيه، فيما حصل حوالي 55% ممن اشتروا الهواتف المحمولة العام الماضي على هواتف بشاشة حجمها 5.5 بوصة.



وأشار مسرة إلى أنه وفقا لدراسات الشركة من المتوقع أن تصل نسبة الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس في مصر بحلول 2024 إلى 17% من إجمالي الهواتف.

وقال أحمد سمير رئيس قطاع التجارة الإلكترونية بشركة سامسونج مصر، إن شركته باعت 36 ألف هاتف ذكي خلال "أسبوع جوميا للموبايلات" العام الماضي بنسبة نمو تتراوح بين 30 و40% مقارنة بعام 2017، وتستهدف الشركة زيادة المبيعات بنفس النسبة خلال "أسبوع الموبايلات" هذا العام.

وكشفت مي طمان، مدير قطاع الموبايلات بشركة جوميا مصر لخدمات التسوق الإلكتروني، عن استهداف الشركة بيع 150 ألف هاتف ذكي خلال دورة العام الحالي من "أسبوع الموبايلات" خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري بعدد زيارات يصل إلى 12 مليون زيارة.

وقالت طمان إن أورنج مصر تقدم 5 جيجا بايت وحدات بيانات هدية للعملاء الذين سيقومون بالشراء خلال أسبوع الحملة.

وأضافت أن الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 3 و5 آلاف جنيه تمثل 25% من مبيعات الموقع مقابل 65% للهواتف ذات الأسعار حتى 3 آلاف جنيه، و5% للهواتف ذات الأسعار من 5 إلى 10 آلاف جنيه، ومثلها لفوق 10 آلاف جنيه.