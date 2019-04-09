صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.9% العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في مصر 5.9% خلال العام المالي المقبل.

وأضاف في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق اليوم الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن يبلغ معدل النمو في العام المالي الجاري 5.5%.

وتختلف هذه التوقعات عن ما تتوقعه الحكومة لمعدل النمو حيث تستهدف نموًا معدله 6% خلال العام المالي المقبل، مقابل 5.6% متوقعًا للعام المالي الجاري، بحسب ما ذكرته في البيان المالي التمهيدي لموازنة العام الجديد.

وتورفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 11.1% كان يتوقعها في تقرير أفاق الاقتصاد في أكتوبر الماضي.

كما توقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.7% في نهاية العام المالي المقبل.

وقال التقرير إن التضخم سيواصل التراجع ليسجل متوسطة 6.9% خلال العام المالي 2023- 2024.

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة البطالة 9.6% خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 8.3% في العام المالي المقبل.

ولم تختلف هذه التوقعات التي وردت في التقرير عن توقعات الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي أتاحها الصندوق منذ أيام قليلة.