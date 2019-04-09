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    أرامكو السعودية تتلقى طلبات بأكثر من 100 مليار دولار على إصدار سندات

    03:02 م الثلاثاء 09 أبريل 2019
    أرامكو السعودية تتلقى طلبات بأكثر من 100 مليار دولار على إصدار سندات

    أرامكو السعودية

    القاهرة- وكالات:

    قال مصدر مطلع إن أرامكو السعودية اجتذبت طلبات اكتتاب تتجاوز 100 مليار دولار على أول إصدار سندات دولية لها.

    من المتوقع أن تجمع أرامكو أكثر من عشرة مليارات دولار من العملية، الموزعة على ست شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاما. ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

    وقبل تسويق الصفقة أمس الاثنين، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز الثلاثين مليار دولار.

    أرامكو السعودية إصدار سندات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

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