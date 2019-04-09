ميرفت حطبة: غيّرنا الصورة الذهنية عن فنادق 3 نجوم بعد تطويرها

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تمكنت من تغيير الصورة الذهنية السائدة عن فنادق الـ 3 و 4 نجوم، والتي كانت تعتبر "بنسيون" من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت حطبة، خلال مؤتمر "صناعة المستقبل 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة" اليوم الثلاثاء، أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في تطوير الفنادق التابعة للشركة القابضة، وخدماتها، وأبرز مثال على ذلك فندق "شهرزاد" الذي كان يتمتع بموقع متميز وسمعة سيئة.

وافتتحت الشركة القابضة، في يناير الماضي، فندق شهرزاد بالعجوزة، بعد تطويره بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة هورايزون، التي تحملت تكلفة التطوير خلال 3 سنوات.

وقالت حطبة، إن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير فنادق الشركة، يشمل تطوير البنية التحتية بما يعطي عمرا افتراضيا للأصول تصل إلى 50 عاما على الأقل.

وتستهدف الشركة القابضة، إلى التواجد في المناطق السياحية التي لا تمتلك أصولا فيها، بالإضافة إلى تعظيم إيراداتها من المشاركات على فروع الشركات التجارية.

ونفذت الشركات التجارية التابعة للقابضة وهي شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو- بنزايون" وشركة "بيع المصنوعات صيدناوي" مشاركات مع القطاع الخاص على 196 فرعا، بإيرادات سنوية نحو 155 مليون جنيه، بحسب ما قالته حطبة.