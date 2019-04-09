أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الرابع خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بمصر، جنيهين للجرام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، لتواصل الصعود لليوم الرابع على التوالي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 625 جنيها مقابل 623 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 536 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 714 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5000 جنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية في المعاملات الفورية زيادة بنحو 3.50 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1300.98 دولار في الساعة الواحدة و35 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.



ولامس الذهب أعلى مستوى له منذ مارس الماضي عند 1303.61 دولار في الجلسة السابقة، وفقا لما قالته رويترز.