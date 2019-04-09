هيئة الاستثمار تتقدم للبرلمان خلال أيام بطلب مراجعة ضوابط تداول السندات

كتبت- منال المصري:

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ستتقدم لمجلس خلال أيام قليلة بطلب لإعادة مراجعة وهيكلة ضوابط تداول السندات لتعديل أوضاع السوق.

وأضاف خلال القمة السنوية الرابعة لأسواق المال اليوم الثلاثاء أن "أصدرنا منذ أيام القواعد الجديدة للمعايير الخاصة بالاستثمار في السندات وأدوات التمويل، وركزنا فيها على جزئية مخاطر الاستثمار بالأدوات التمويلية الجديدة بشكل عام".

وذكر أنه خلال الفترة المقبلة لا يمكن إحداث عملية التنمية بدون مُساعدة الشركات، إذ بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 3 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزي المصري.

وبحسب قوله فإن الهيئة لغت الدفاتر الورقية بشكل نهائي، لتسمح بالنظام الإلكتروني، والذي سيتم تطبيقه بصورة كاملة بداية من منتصف أبريل الحالي.