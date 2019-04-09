باسل الحيني: قانون شركات قطاع الأعمال يحتاج تغييرًا جذريًا

كتبت- شيماء حفظي:

قال باسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين إن قانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال، يكبل هذه الشركات ويحتاج لتغيير جذري.

وأضاف خلال مؤتمر صناعة المستقبل 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة اليوم الثلاثاء أن القانون يتم العمل به منذ 28 عامًا لذلك هو لا يواكب التغيرات الاقتصادية ويحتاج لتغييرات تسهل إدارة وحوكمة الشركات وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص.

وقال الحيني إنه على الرغم زيادة إيرادات الشركات لكن الطفرة لم تتحقق بعد ونحن على طريق تحقيقها من خلال إجراء تطوير غير مسبوق خاصة في ظل حجم استثمارات نحو 65 مليار جنيه.

وأضاف أن خطة التطوير تتضمن التركيز على الاستثمار في التأمين على حدة والاستثمار في العقارات على حدة.