القلعة تعلن نجاح التشغيل التجريبي لوحدتين جديدتين بمشروع المصرية للتكرير

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الثلاثاء، نجاح التشغيل التجريبي لوحدتين جديدتين في مشروعها المصرية للتكرير.

وبحسب بيان أرسلته الشركة اليوم الثلاثاء للبورصة فإن التشغيل التجريبي تم بنجاح لوحدة التنشيط المستمر للعامل المساعد ( CCR) وكذلك وحدة التقطير التفريغي ( VDU ) في مشروعها الشركة المصرية للتكرير.

وأضاف البيان أن الشركة وردت نحو 100 ألف طن من المنتجات منخفضة الكبريت ( الديزل والنافتا والبنزين عالي الأوكتين) طبقًا للمواصفات الأوروبية للهيئة المصرية العامة للبترول منذ بدء تجارب التشغيل.

ووفقًا للبيان فإنه من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من العام.

وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.