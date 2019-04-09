وزير الإنتاج الحربي: نستهدف توطين صناعة عربات القطارات والمترو

كتبت- شيماء حفظي:

قال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي إن الوزارة تستهدف توطين إنتاج عربات القطارات والمترو كما تستهدف التصدير لأسوق أفريقيا.

وأضاف خلال مؤتمر صناعة المستقبل 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة اليوم الثلاثاء أن الوزارة تشارك في مشروعات متعددة المجالات بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي ستبدأ من سيارات النقل العام.

وستدخل الوزارة في مشروعات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، بحسب ما قاله العصار.