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    جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري

    11:05 ص الثلاثاء 09 أبريل 2019
    جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري

    أرشيفية

    القاهرة- وكالات:

    توقع بنك استثمار جولدمان ساكس، أن يرتفع السعر الفوري للنفط مقارنة مع السعر في العقود الآجلة، في ظل تقديرات بانخفاض المخزونات، بحسب وكالة رويترز.

    وأضاف أن التوقعات الحالية لبرنت في الربع الثاني من 2019 عند 72.5 دولار للبرميل من 65 دولارا للبرميل سابقا.

    ويتوقع أن تتراجع أسعار النفط تدريجيا من هذا الصيف نظرا لزيادة في إنتاج النفط الصخري وإنتاج "أوبك".

    ويقول ساكس، إنه يُبقي على توقعه لأسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل في العام المقبل.

    وتابع أن التوقعات المحدثة للعرض والطلب تشير إلى أن سوق النفط العالمية لا تزال تشهد عجزا بواقع 0.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.

    وأضاف، أن توقعاته لنمو الطلب العالمي في 2019 تظل أعلى من متوسط توقعات السوق عند 1.4 مليون برميل يوميا.

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