الاتصالات تنتظر موافقة الرقابة المالية لإطلاق صندوق الاستثمار بالشركات الناشئة

كتب_محمد علاء الدين:

قال حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع وريادة الأعمال، إن إطلاق صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف لمصراوي، أن شريكنا من القطاع الخاص شركة سواري فنشرز تقدمت بمذكرة المعلومات للرقابة المالية للحصول على موافقتها وفور الحصول عليها سيتم ضخ رأس المال التي تشارك به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في الصندوق، وكذلك سواري فنشرز ليتم بعد ذلك إطلاق الصندوق رسميا.

ويصل رأسمال الصندوق إلى 375 مليون جنيه، موزعًا بين 80% تمويلًا من شركة سواري فنتشرز، و20٪ تمويلًا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

ويستهدف الصندوق تمويل 100 شركة ناشئة، ويهدف إلى سد فجوة التمويل في بيئة ريادة الأعمال من خلال تكوين شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص.

وتأسست "سواري فنتشرز" كشركة رأسمال مخاطر في عام 2010 ويقع مقرّها في القاهرة، وتختص بالاستثمار في المشروعات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات، واستثمرت في أكثر من 80 شركة ناشئة منذ تأسيسها.

ومن أبرز الكيانات المساهمة في صندوق "سواري فنتشرز" بنك قناة السويس بنسبة 11%، وبنك القاهرة بنسبة 5%، إلى جانب مؤسسات دولية منها بنك الاستثمار الأوروبي.