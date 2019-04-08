إيتيدا: السعودية ثاني أكبر سوق لصادرات شركات التكنولوجيا المصرية

كتب- محمد علاء الدين:

قالت هالة الجوهري، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن السعودية هي ثاني أكبر سوق للشركات المصرية من حيث صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد السوق الإماراتي.

وأضافت الجوهري، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى المصري السعودي للتحول الرقمي، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من ١٢٠ شركة مصرية تصدر خدماتها ومنتجاتها لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسوق السعودي.

وذكرت هالة الجوهري، أن صادرات الشركات المصرية للسعودية بلغت 90 مليون جنيه في عام 2017.