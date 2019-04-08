هشام توفيق: شراء ماكينات من سويسرا وألمانيا لتحديث شركات الغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الغزل والنسيج له أهمية كبيرة في مصر، وأن قطار تطوير هذا القطاع انطلق بتفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وأضاف توفيق، خلال لقاءه مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مؤتمر لعمال الغزل والنسيج بمقر النقابة العامة للعاملين بالقطاع، أن تطوير الغزل والنسيج بدأ بإنشاء أول محلج مطور في الفيوم ويجري تشغيليه التجريبي خلال أيام.

وقال توفيق إن خطة الهيكلة تشمل تطوير البنية التحتية وشراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج من سويسرا وألمانيا وإيطاليا مع رفع كفاءة الكثير من المعدات القائمة في المصانع، إلى جانب تدريب وتأهيل العاملين في مراكز صناعية متكاملة بالمحلة وكفر الدوار وحلوان.

وأضاف أن تطوير القطاع الجاري حاليا سينعكس على نتائج أعمال شركات الغزل والنسيج التابعة للتحول من خسائر 2.5 مليار جنيه إلى تحقيق صافي ربح يتعدى 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات.

وأشار توفيق إلى أن التطوير يشمل النواحي الإدارية وتنظيم الأجور وتغيير لوائح العمل بالشركات بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم ومكتسباتهم.

وأكد الوزير على أن التطوير لن يتم إلا بجهود العاملين الذين سينعكس ذلك عليهم في تحسن الأجور وبيئة العمل، معربا عن عدم رضائه عن أجور العاملين في هذا القطاع والسعي لتحسينها ومضاعفتها بعد إنجاز خطة التطوير.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العمالة المصرية لا تزال مطلوبة في كل الدول وأن العامل المصري يعد الأفضل عالميا بشرط توفير الإمكانيات له، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ حاليا العديد من المشروعات القومية التي تسهم في خفض نسبة البطالة في المجتمع.