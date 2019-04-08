وزارة المالية تقعد ورش عمل لتدريب المحاسبين على التحصيل الإلكتروني

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنها ستنظم ورش عمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بداية من غد الثلاثاء 9 إبريل وحتى الخميس 18إبريل، للتأكد من جاهزية العاملين بجميع الجهات الحكومية بآليات عمل منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي وتطبيقها بكفاءة.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن ورش العمل تغطي جميع محافظات مصر إلى جانب جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر الشريف، تنفيذا لقرار وزير المالية الدكتور محمط معيط، بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من مايو 2019.

وأضاف عواد أن القرار يسمح بإتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وأن القرار الوزاري يسمح أيضا بالسداد من خلال فروع معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وأوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن ورش التوعية تستهدف تدريب 4 مسئولين من كل وحدة حسابية على مستوى الجمهورية وهم مدير الحسابات والمراجع ومدخل البيانات والصراف.

وأضاف عواد أنه يجرى حاليًا تطوير وميكنة منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة، وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من الوزارة إلى الجمهور، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات، والتغلب على جميع التحديات التي تواجه المنظومة المالية الحكومية.